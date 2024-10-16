İsrail’e karşı tedbir alıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıdan sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun yazılı açıklama yaptı. Altun toplantıda aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler, bunları bertaraf etmek için alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının ele alındığı bilgisini verdi. Suçu teşvik eden ve suça özendiren televizyon programı, dizi ve sosyal medya içeriklerinin aile kurumuna zarar verdiği, mevcut hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığı ve yeni adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'deki doğum hızının 1965'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği kaydedilen açıklamada, bunun toplum için çok boyutlu bir beka tehlikesi oluşturabileceği, ailelerin korunup devamlılığının sağlanması için acilen alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği vurgulandı.