Kulübe bağış kılıfıyla rüşvet

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, imar işlemleri karşılığında rüşvet alındığı, ruhsat ve izin süreçlerinde sistematik usulsüzlük yapıldığı belirlendi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamalarıyla CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan ile Edirne Belediyesi İmar Müdürü Dinçer Asar; aynı dosyada Edirne Adliyesi’nde görev yapan kâtip Ertan Emre Kabakçı ile uzman jandarma Hamdullah Biçer tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mercan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Mercan’ın banka hesaplarına giren yüz binlerce liralık para trafiğini “Amatör spor kulübüne yardım” diyerek savunması, tape kayıtları ve tanık beyanlarıyla çelişti. İfade, CHP’li belediyelerde yıllardır süren akraba kadrolaşması ve imar rantı düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Savcılık dosyasına giren belgelere göre, Nedim Mercan’ın hesabına Selçuk Zaptiye’den farklı tarihlerde toplam 101 bin 500 TL gönderildiği, aynı kişiye 87 bin 600 TL iade edildiği belirlendi. Bu para trafiğinin “Sunset” adlı işletmenin ruhsat süreciyle aynı döneme denk gelmesi soruşturmanın kilit unsuru oldu. Dosyadaki kamera kayıtlarında, 20 Ağustos 2025’te Zaptiye’nin patronu Rıza Başak ve Ali Ok ile MADO’da bir araya gelen Mercan’dan imar konusunda yardım istendiği tespit edildi. Kritik delil sayılan bu görüşmeyle ilgili Mercan, “Rıza Başak bana ruhsat problemi olduğunu söyledi. İmar Müdürü Dinçer Asar’ı aradım. DSİ’den izin alınmadan belediyenin işlem yapamayacağını söyledim” savunmasını yaptı.

DELİLLER DOSYADA

Savcılık dosyasına giren en çarpıcı delillerden biri, şüpheliler arasında yapılan mesajlaşmalar oldu. Rıza Başak ile Hasan Keskin arasında geçen yazışmalar, Nedim Mercan’ın imar ve ruhsat süreçlerinde nasıl “devreye sokulduğunu” açıkça ortaya koydu. Mesajlarda geçen ifadeler, soruşturmanın merkezine oturdu:

Rıza Başak : “Nedim çözecek yalnız Dinçer’le tatilde şimdi bakayım mesajı okuyum… Nedim de tatile gitmiş çarşamba gelecekmiş. Çarşamba görüşelim olur mu yazmış hep beraber.”

Hasan Keskin : “Olur abi.”

Rıza Başak : “Tabii Nedim’e ufak bir şey atarız geçeriz, onun spor kulübünü biliyorsun bağış da yaptırıyor spor kulübüne.”

Hasan Keskin : “Tamam abi, onlar da zaten onu istiyor.”

Söz konusu mesajlaşmalar Nedim Mercan’ın nüfuzunu belediyede nasıl kullandığını, rant mekanizmasını tekelinde topladığını ve rüşvetin bağış kılıfına sokulduğunu gözler önüne serdi.

KULÜP ADINA PARA İSTEDİ

Dosyada en dikkat çeken savunma, rüşvet iddialarının spor kulübü kılıfıyla örtülmeye çalışılması oldu. Edirne Çarşıspor Kadın Voleybol ve Çarşıspor Futbol Takımı'nın 2014 senesinden bu yana yöneticisi, başkanı, sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Nedim Mercan’ın bu kulüpler üzerinden rüşvet aldığı başka delillerle de ortaya kondu. Nedim Mercan’ın Rıza Başak’a “Rıza abim merhabalar günaydın bizim genç kızlar yarın Bursa’ya gidecekler bize bugün biraz finans olarak destekte bulunabilir misin abi” şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.



