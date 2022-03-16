​Latifiye Camisini Gün Yüzüne Çıkaracak Çalışma Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, kentin tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde yer alan yapıları ortaya çıkarmak ve görünürlüğü artırmak adına başlatmış olduğu Mardin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Proje kapsamında daha önce yaklaşık 90 yapı ve eklentinin yıkımı gerçekleştirilmişti.

1370 yıllarında yapılmış olan Latifiye Camisini minaresi ile gün yüzüne çıkarmak için daha önce başlatılan ve bir türlü sonuç alınamayan yıkım çalışması, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın girişimleri ile sonuçlanarak başlatılmıştı.

Akın Apartmanında yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 3 katı yıkılacak apartmandaki çalışmaların biran önce bitirilmesi hedefleniyor.

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Dışardan gelen misafirlerin uğrak yerlerinin başında gelen Cumhuriyet Meydanında karşısında yer alan Latifiye Camii, yeni görünümü ile şehre katma değer sağlayacak.