İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.