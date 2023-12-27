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Malatya'da korkutan deprem: Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi çevre illerden de hissedildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD; saat 10:55'de Merkezüstü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan depremin yerin 9 ,69 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

11:07 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:33 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Malatya'da korkutan yerler
Malatya'da korkutan yerler

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; saat 10:55'de Merkezüstü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan depremin yerin 9 ,69 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.


İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama: AFAD ve ilgili kurumlar saha taramasına gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



#deprem
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#son dakika
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