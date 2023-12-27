Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; saat 10:55'de Merkezüstü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan depremin yerin 9 ,69 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama: AFAD ve ilgili kurumlar saha taramasına gönderildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.