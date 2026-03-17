Mardin’de 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 5 ayrı suçtan 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.