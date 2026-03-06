Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu: Firari şahıs Bursa'da yakalandı

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu: Firari şahıs Bursa'da yakalandı

09:356/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Bursa’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bursa’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 farklı suçtan hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



#Bursa
#firari
#Gemlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU YARIŞI ALEV ALDI! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?