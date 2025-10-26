Yeni Şafak
Marmaris'teki silahlı çatışmaya ilişkin üç zanlı gözaltında

18:1826/10/2025, Pazar
AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çıldır Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen 2 grup arasında silahlı çatışmaya ilişkin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.B, T.B. ve H.H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, fişek ve şarjörleri ele geçirildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, sokaktaki 3 otomobile kurşun isabet etti.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


