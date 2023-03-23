Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Masada bize pusu kuruldu

İyi Parti’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilk itiraz partinin önemli ismi Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi. Ağıralioğlu, HDP’nin ittifaktaki varlığıyla ilgili sert ifadeler kullandığı açıklamasında “Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız” dedi.

04:00 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 6’lı Masa’da kendilerine pusu kurulduğunu söyledi. Dayatılan adaya karşı olduklarını söyleyen Ağıralioğlu, “Meral Akşener, millete umut olarak kurduğu masada siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz” dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ve 6’lı Masa’ya yönelik sert ifadeler kullandı. HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." dedi.

MASADA BİZE PUSU KURULDU

Kazanmak için her yolu mübah gören, cinnetin karşısında namuslu siyasetin dilini kullanmaya çalıştığını ifade eden Ağıralioğlu şunları kaydetti: “Milletin umudu olacaksanız iktidara benzemeyeceksiniz. 50+1 oy için her yolu mubah görmek ahlaki değil. 50'yi 1 geçmek arzusuyla kazanma şehvetine kapılırsak, siyaset kirlenecek dedik. İktidar olmak için bakanlık dağıtmasını doğru bulmuyoruz dedik. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistan’ın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.”

#İYİ Parti
#Altılı Masa
#HDP
#Milletvekili
#Yavuz Ağıralioğlu
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.