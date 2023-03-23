Masada bize pusu kuruldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 6’lı Masa’da kendilerine pusu kurulduğunu söyledi. Dayatılan adaya karşı olduklarını söyleyen Ağıralioğlu, “Meral Akşener, millete umut olarak kurduğu masada siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz” dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ve 6’lı Masa’ya yönelik sert ifadeler kullandı. HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." dedi.

Kazanmak için her yolu mübah gören, cinnetin karşısında namuslu siyasetin dilini kullanmaya çalıştığını ifade eden Ağıralioğlu şunları kaydetti: “Milletin umudu olacaksanız iktidara benzemeyeceksiniz. 50+1 oy için her yolu mubah görmek ahlaki değil. 50'yi 1 geçmek arzusuyla kazanma şehvetine kapılırsak, siyaset kirlenecek dedik. İktidar olmak için bakanlık dağıtmasını doğru bulmuyoruz dedik. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistan’ın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.”