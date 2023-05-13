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Masada ince hesaplar

Yedili Masa da ince hesaplar başladı. CHP’de genel bir sessizlik hakim. Konuyla ilgili “Pazar günü etkisini göreceğiz” değerlendirmesi yapılıyor. CHP kurmayları, Memleket Partisi’nin oylarına da talip olduklarını ifade ediyor.

Mehmet Güney
04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Millet İttifakı.

Millet İttifakı.

Memleket Partisi seçmeninin Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu kime vereceği merak ediliyor. 7’li Masa da ince hesaplar başladı. CHP’de genel bir sessizlik hakim. Konuyla ilgili “Pazar günü etkisini göreceğiz” değerlendirmesi yapılıyor. CHP kurmayları, Memleket Partisi’nin oylarına da talip olduklarını ifade ediyor. Masanın küçük ortakları da İnce’nin çekilmesinin her iki tarafa da yarayacağı düşüncesinde. Demokrat Parti’de “CHP’nin oy alabileceği taban, Memleket Partililerden oy istenebilir” görüşü hakim. Saadet Partisi’nde İnce’nin oylarının 3 adaya, Gelecek Partisi’nde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na gidebileceği fikri öne çıkıyor. DEVA Partisi kaynakları ise oyların kime dağılacağını kestiremediklerini belirtiyor.



#Memleket Partisi
#Seçim
#Yedili Masa
#CHP
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