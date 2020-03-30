Gündem MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırladı Aileler için çocuklara yardım rehberi
EĞİTİM

MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırladı: Aileler için çocuklara yardım rehberi

Milli Eğitim Bakanlığınca, psikososyal destek hizmetleri kapsamında, koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Rehberde koronavirüs riskinin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere tavsiyelerde bulunuldu.
Rehberde koronavirüs riskinin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere tavsiyelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

  • Sürecin kolay olmadığına işaret eden Selçuk, "İlk defa bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin her hafta çeşitliliği ve kalitesini de artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor" dedi.

Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğini bildiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz."

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Kılavuzlar Bakanlığın sitesinde yayımlandı

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan "Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak İçinAileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi"ne göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuk ve ergenlerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşamasının oldukça olağan olduğu vurgulandı.

  • Çocukların zorlu durumlar karşısında yetişkinler gibi stres, endişe, korku, şaşkınlık ve üzüntü hissedebileceğine işaret edilen rehberde, çocukların, yaşadıkları kaygı ve stresi farklı şekillerde yansıtabileceği anlatıldı.

MEB'in rehberinde, zorlu yaşam olayları karşısında 5 yaş altı çocukların ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe, sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma, huzursuz, huysuz ve sinirli olma, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi ortak stres tepkileri verebileceği aktarılarak, çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerinin çoğu zaman çevrelerindeki yetişkinlere bağlı olduğu vurgulandı.

Rehberde, 6-11 yaş arasındaki çocuklarda zorlu durumlar karşısında dikkatini toplayamama, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, herkesten uzaklaşma, içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri, 12-18 yaş arasındaki çocuklarda ise bunların yanında salgın hastalığı hatırlatıcı ortamlardan kaçma, aşırı alıngan ya da öfke gibi durumlar görülebileceğine işaret edildi.

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Velilere çocukların psikolojisi için 11 altın öneri

Rehberde koronavirüs riskinin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuldu:

  • - Bilgi edinin: Koronavirüs hakkında doğru kaynaklardan bilgi alın.
  • - Dinleyin: Çocuklarınızı dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin.
  • - İzin verin: Çocuğun salgın hakkında merak ettiklerini istedikleri zaman sormasına izin verin.
  • - Normalleştirin: Salgın hakkında aşırı kaygılı ve üzgün görünmemeye dikkat edin.
  • - Güven verin: Gerekli önlemleri aldığını ve almaya devam edeceğinizi hatırlatın
  • - Rahatlatın: Her zamankinden daha ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin.
  • - Koruyun: Çocukların uzaktan eğitimine önem verin ve koronavirüsle ilgili sosyal medya, televizyon üzerinden tartışma ya da haber ortamlarına girmelerine izin vermeyin.
  • - Birlikte vakit geçirin.
  • - Sorumluluk verin: Çocukların gönüllü olarak yardımlarına izin verin.
  • - Model olun: Çocuklara bu süreçte ne yapmaları gerektiği konusunda örnek olun.
  • - Uzmana başvurun: Önerileri uygulamanıza rağmen, çocuğunuzun aşırı panik, ağlama nöbetleri, uyku ve davranış sorunları gibi tepkileri varsa uzmana danışın.

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Yetişkinler ne yapmalı?

"Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehber"inde ise koronavirüs salgını nedeniyle aile, toplum ve diğer insanlar için endişe, kaygı, panik ve korku yaşamanın olağan olduğu vurgulandı.

Zorlu yaşam olaylarına, sürekli tedirgin ya da panik olma, kendini güvende hissetmeme, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, kendine ya da sevdiklerine yönelik çeşitli endişe, korku ve kaygı hissetme, her şeyin kontrolden çıktığını düşünme, dikkat eksikliği, dikkatin dağınık olması, karar verme güçlüğü, aklın karışması, sık terleme, titreme ve ürperme, uyku sorunları gibi stres tepkileri verilebileceği anlatılan rehberde, koronavirüs riski sürecinde velilere yönelik, psikolojik sağlamlığı artırmaya yardımcı olabilecek bazı öneriler ise şöyle sıralandı:

  • - Koronavirüs ile ilgili bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin.
  • - Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın.
  • - Medyayı sağlıklı kullanın.
  • - Sağlığınızı önemseyin.
  • - Düşüncelerinizi gözden geçirin.
  • - Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin.
  • - Kendinize zaman ayırın.
  • - Aileniz ile zaman geçirin.
  • - Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşın.
  • - Toplumsal dayanışmayı pekiştirin.
  • - Koronavirüs riski sürecinde, buradaki önerileri uygulamanıza rağmen, yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa uzmana başvurun.

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