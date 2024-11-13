Meteoroloji uyardı: Ege'de 5 il için alarm verildi

Meteoroloji 2'nci Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın bugün görülen ve görülecek olan hafif yağış geçişleri ile birlikte yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirildi.
Sel ve baskınlara dikkat
Açıklamada ayrıca olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.