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Meteorolojiden 34 ile yağış uyarısı! Samsun, Ordu, Erzurum, Ankara, Giresun, Trabzon, Rize hava durumu​

Meteorolojiden 34 ile yağış uyarısı! Samsun, Ordu, Erzurum, Ankara, Giresun, Trabzon, Rize hava durumu

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir’in kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir’in kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava durumu haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

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İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 36

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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