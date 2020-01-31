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Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı! Van, Malatya, Elazığ, Ordu, Trabzon hava durumu

Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın ise yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 4
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 10
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
  • Antalya: Parçalı bulutlu 17
  • Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
  • Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.7
  • Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
  • Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 8

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