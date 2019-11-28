Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova hava durumu
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz ile Marmara’da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz ile Marmara’da yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
Açıklamada, "Marmara Denizi'nde, batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
Meteorolojiden ikinci uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteorolojiden, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan son açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.