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POLİTİKA

MHP'li Büyükataman'dan LGBT yürüyüşüne destek veren CHP'ye tepki: Sapkın yollara saptılar

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Taksim'de düzenlenen ve "Kürdistan" sloganlarının atıldığı LGBT yürüyüşüne destek veren CHP'li bazı milletvekillerine tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Büyükataman, CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır. İYİ Parti de Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem marifetiyle devlete meydan okunan bu rezilliğe destek vermiştir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
MHPli Büyükatamandan LGBT yürüyüşüne destek veren CHPye tepki: Sapkın yollara saptılar
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine "Kürdistan vardır" diyerek sloganlar atmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Taksim'deki provokasyona ve CHP'li bazı milletvekillerinin buna verdiği desteğe tepki gösterdi.

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"CHP milletin değerlerine yabancılaştı"

CHP yönetiminin millete yabancı dostlarının kendilerini taşıyacağını zannettiği iktidar ile camiasına, ülkesine ve milletinin değerlerine bu derece yabancılaşması temiz vicdanlarda yer edinememektedir" diyen Büyükataman şu ifadelerini kullandı:

"CHP sapkın yollara sapmıştır"

  • CHP, 'Medeniyetin esası; gelişme ve gücün esası ailedir. Bu hayata fenalık muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır.

"İP de bu rezilliğe destek verdi"

İP de Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem marifetiyle devlete meydan okunan bu rezilliğe destek vermiş; emniyet güçlerimizi ve devleti hedef alarak 'oyun'un bir parçası olduğunu efendilerine duyurmuştur.

Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
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Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. 'Kürdistan vardır' diyerek slogan atan LGBT'lilerin görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı.
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