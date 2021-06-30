MHP'li Büyükataman'dan LGBT yürüyüşüne destek veren CHP'ye tepki: Sapkın yollara saptılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine "Kürdistan vardır" diyerek sloganlar atmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Taksim'deki provokasyona ve CHP'li bazı milletvekillerinin buna verdiği desteğe tepki gösterdi.

GÜNDEM CHP'li Tanrıkulu izinsiz gösteri yapan LGBT'lilere müdahale eden polisleri tehdit etti: Uyarıyorum kimse size sahip çıkmaz

"CHP milletin değerlerine yabancılaştı"

CHP yönetiminin millete yabancı dostlarının kendilerini taşıyacağını zannettiği iktidar ile camiasına, ülkesine ve milletinin değerlerine bu derece yabancılaşması temiz vicdanlarda yer edinememektedir" diyen Büyükataman şu ifadelerini kullandı:

"CHP sapkın yollara sapmıştır"

CHP, 'Medeniyetin esası; gelişme ve gücün esası ailedir. Bu hayata fenalık muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır.

"İP de bu rezilliğe destek verdi"

İP de Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem marifetiyle devlete meydan okunan bu rezilliğe destek vermiş; emniyet güçlerimizi ve devleti hedef alarak 'oyun'un bir parçası olduğunu efendilerine duyurmuştur.