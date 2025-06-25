Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: İki sanıktan birinin tahliyesine karar verildi

Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: İki sanıktan birinin tahliyesine karar verildi

16:2525/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü hakkında görülen davada savcı sosyal medyadan failleri övdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan iki sanığın tahliyesini talep etti.
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü hakkında görülen davada savcı sosyal medyadan failleri övdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan iki sanığın tahliyesini talep etti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet'in ailesini tehdit davasında mahkeme, bir sanığın tahliyesine, bir sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili davada savcı, tutuklu iki sanığın tahliyesini isterken karar çıktı. İki sanıktan birinin tahliyesine birinin ise tutukluluğunun devamına karar verildi.


Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi


Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan "Minguzzi Cinayeti" davasında, bugün dördüncü duruşma görülüyor. Üçüncü duruşmada faillerin tutukluluğuna devam kararı alınmıştı.


Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki sanığın davasında ise Savcı, tahliye edilmesini talep etti.


Tahliye kararı


Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada mahkeme, bir sanığın tahliyesine, bir sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



#son dakika
#Minguzzi
#Minguzzi ailesine tehdit davası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz erken emeklilik, SGK girişi 1999 öncesi arası sonrası olana gün doğdu