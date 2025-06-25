Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: İki sanıktan birinin tahliyesine karar verildi

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili davada savcı, tutuklu iki sanığın tahliyesini isterken karar çıktı. İki sanıktan birinin tahliyesine birinin ise tutukluluğunun devamına karar verildi.





Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi





Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan "Minguzzi Cinayeti" davasında, bugün dördüncü duruşma görülüyor. Üçüncü duruşmada faillerin tutukluluğuna devam kararı alınmıştı.





Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki sanığın davasında ise Savcı, tahliye edilmesini talep etti.





Tahliye kararı





Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada mahkeme, bir sanığın tahliyesine, bir sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.







