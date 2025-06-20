Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada, üçüncü duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, ailenin reddi hâkim talebi üzerine davadan çekilme kararı aldı. Tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini savunan Minguzzi ailesi, oğullarının nasıl öldürüldüğünü anlatmak isterken söz hakkı verilmemesi üzerine başvuruda bulundu. Yargılamaya 17 Temmuz’da devam edilecek.
İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili davada yargılamaya devam edildi. Sanıkların üçüncü kez hâkim karşısına çıktığı duruşmada, Minguzzi ailesinin reddi hâkim talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Aile, mahkemenin tarafsız olmadığını savundu. Dava, 17 Temmuz tarihine ertelenirken adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak aileye destek oldu.
Mahkeme heyeti davadan çekildi, dava ertelendi
Mahkeme esnasında aileye söz hakkı verilmediği bunun üzerine ise aile avukatları, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayarak reddi hakim talebinde bulunduğu kaydedildi.
Sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı.
Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.
Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, 'sokakta katil istemiyoruz' sloganları attı.
Binnur Semiz burada basına yaptığı açıklamada, "İlk gün geldiğimizde biliyorsunuz daha kapıdan içeri girerken Ahmet'in mezarının bahçesini talan etmişlerdi. Kızlarıma 'Ayakta duracaksınız, ağlamayacaksınız, gözünüzden yaş gelmeyecek' derken haberi alır almaz ilk ağlayan ben oldum. Ben o günü atlatamıyorum; Ahmet'e atılan yumruğu kabul etmiyorum. Ahmet'e atılan tekmeyi kabul etmiyorum. Ahmet'i böyle parmakla gösterdikleri işareti kabul etmiyorum. Eğlendikleri anı kabul etmiyorum. Davayla ilgili ise her biri için yirmi dört yıl olarak emsal kararı istiyoruz. Bir tanesi bağırsaydı eğer, 'Arkadaşımız Ahmet'i bıçaklamaya gidiyor' deseydi belki Ahmet o bir tanesi sayesinde ayakta olacaktı. Yirmi dört yıl emsal kararı bekliyoruz. Bunun dışında bir ay öncesinde satır ve bıçakla yakalanmışlar. Bunlara takipsizlik veren kimdir? Çıkacak kamuoyu önünde Andrea'dan, Yasemin'den ve bu halktan özür dileyecek. Bu çocukları takibe alıp o zaman rehabilite etmeyen her kimse Ahmet'in katilidir. Artık bunlar suça sürüklenen çocuk tablosundan çıkmıştır. Bunlar artık birer katildir. Bugün sayemizde ve sizin sayenizde onlar o 15 yaşındaki Twitter kullanıcısı sayesinde yakalandılar. Onların davasının bununla birleşmesini istediğimiz için iddianame yetişmemiş. Büyük ihtimalle bugün şahitler dinlendikten sonra bir sonraki mahkemeye ertelenecek" dedi.