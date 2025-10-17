Yeni Şafak
Minibüs ile otomobilin çarpıştı kazada 12 yaralı

Minibüs ile otomobilin çarpıştı kazada 12 yaralı

23:4217/10/2025, Cuma
Kazada yaralanan vatandaşlar çeşitli hastanelere kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Kazada yaralanan vatandaşlar çeşitli hastanelere kaldırıldı. (Foto: Arşiv)

Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile seyir halindeki bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu beşi ağır 12 kişi yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 5’i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Haymana yolu Şıhali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile seyir halindeki bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı, kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 5’i Polatlı Devlet Hastanesi’ne, 3’ü Haymana Devlet Hastanesi ve 4’ü Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



