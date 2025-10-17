Ankara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildi

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde bozuk gıda satışı yapıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edildi.