Hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Şanlıurfa'da restoranlarda pişirilmek üzere hazırlanmış 1 ton kokmuş et ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi’nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi. Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, halkın tüketimine sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş etler ele geçirildi.



