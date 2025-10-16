Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Evinde istirahatli özel harekat polisi hayatını kaybetti

Evinde istirahatli özel harekat polisi hayatını kaybetti

20:0016/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Tatlıer’in, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenildi.
Tatlıer’in, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenildi.

Ankara'da istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçiren özel harekat polisi Casim Tatlıer hayatını kaybetti.

Ankara’da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden özel harekat polisi Casim Tatlıer’in cenazesi memleketi Çorum’a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisi Casim Tatlıer, istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçirdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatlıer’in vefat ettiğini belirledi. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenilen Tatlıer’in cenazesi memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine getirildi. Tatlıer’in cenazesinin cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.


#Ankara
#Özel Harekat
#Polis
#Kalp Krizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yeni rekor dalgası: Gram altın 6 bin liraya göz kırpıyor! İşte 16 Ekim 2025 güncel cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları