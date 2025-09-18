Yeni Şafak
Görevi başında kalp krizi geçiren askerimiz şehit oldu

08:3218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
DHA
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görevi başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verildi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Hüseyin Günay
