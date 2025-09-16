İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Asıl hedefim orası değildi'

Türkiye 8 Eylül'de karakol saldırısıyla sarsıldı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Saldırıda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralandı.

Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki saldırgan ile babasının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, saldırganın annesi ve 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

"Bağdadi'nin konuşmalarını dinledim"

E.B. silahla ilk temasının 7 yaşında olduğunu söyledi.

İlk defa çocukken babasıyla havalı tüfekle şişelere ateş ettiğini belirten E.B. şunları söyledi:

"Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir defa poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim.

Bekir El Bağdadi'nin internette konuşmalarını dinledim. 2 yıl önce kadar 400 liraya bir tane sustalı bıçak satın aldım. Ayrıca 2 tane kelebek bıçağım var. Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Bunu ailem de biliyordu

Kapıda silahla ve maskeli fotoğraflarımı kendim çektim. Son bir iki aydır bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum."

Asıl hedef İzmir Fuarı'ydı

Sabah'ın haberine göre İzmir Fuarı'na saldırmayı düşündüğünü, daha sonra bu saldırıdan vazgeçtiğini anlatan, İzmir'deki bir bara saldırı yapmayı planladığını söyleyen E.B. saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı:

"Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi. Aynı tüfekle oraya gidip saldırı yapmayı düşündüm. Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim.

Saldırı hazırlığını anlattı

Üzerime ceket giydim. Maskemi taktım. Diğer maskeyi de üzerine taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri de daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım.

Sustalı bıçağı çantama koydum. Çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum

Annem evde yoktu işe gitmişti, babam uyuyordu. Kardeşim ve dedem de uyuyordu. Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım.

"En yakın karakola koştum"

Apartmanda 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum.

Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim.

"Görür görmez ateş ettim”

Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, elindeki silahı olan şahsı görür görmez ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Bana herhangi bir şekilde atış ettiğim kişi mermi isabet ettiremedi. Ben yerde yatarken de bu kişiye ateş ettim.

Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum.





"El yapımı patlayıcıları da fırlattım"

Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum.

Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmemesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."



