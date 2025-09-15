İzmir Çoruhlu FK kupada tur peşinde

Yeni Şafak
16:3715/09/2025, Pazartesi
IHA
İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda yarın Isparta 32 Spor’u konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda yarın 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel yönetecek. İzmir Çoruhlu FK, ilk turda Bucaspor 1928’i 2-0’lık net bir skorla geçerek üst tura yükselmeyi başarırken, Isparta 32 Spor da ilk turda Kırşehir FSK’yı 4-0’lık skorla elemeyi başarmıştı.

Mücadele öncesinde İzmir Çoruhlu FK, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederken, Isparta 32 Spor ise şu ana kadar TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyete imza attı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

