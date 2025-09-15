Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmeni kurtardı

20:5115/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir’in Karaburun açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14’ü çocuk 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#İzmir
#Karaburun
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?