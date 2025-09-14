Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir'de Sahil Güvenlik 36 düzensiz göçmeni kurtardı 84'ünü yakaladı

İzmir'de Sahil Güvenlik 36 düzensiz göçmeni kurtardı 84'ünü yakaladı

21:1014/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Zanlılar, jandarmaya götürüldü.
Zanlılar, jandarmaya götürüldü.

İzmir’in Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme ve Seferihisar’da toplam 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 7'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 2'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da da karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi ile İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 11'i çocuk 44 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Zanlılar, jandarmaya götürüldü.


#İzmir
#Çeşme
#düzensiz göçmen
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?