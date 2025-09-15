Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Yunanistan can salları içinde 18’i çocuk 74 düzensiz göçmeni ölüme itti

Yunanistan can salları içinde 18’i çocuk 74 düzensiz göçmeni ölüme itti

08:3315/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 18’i çocuk 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 18’i çocuk 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18’i çocuk toplam 74 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 18’i çocuk 74 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


#Muğla
#Marmaris
#Yunanistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP kurultay davası ne oldu, mutlak butlan kararı çıktı mı? Kılıçdaroğlu geri gelecek mi?