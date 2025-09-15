Yunanistan can salları içinde 18’i çocuk 74 düzensiz göçmeni ölüme itti

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 18’i çocuk 74 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.