MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi: Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığı yapıyordu

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terörist Dede'nin, 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.