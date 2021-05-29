Gündem MİTin operasyonu ile etkisiz hale getirildi Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığı yapıyordu
ANKARA

MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi: Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığı yapıyordu

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terörist Dede'nin, 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
MİTin operasyonu ile etkisiz hale getirildi: Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığı yapıyordu
Terörist Selahattin Dede'nin PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile çekilmiş fotoğrafı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, gri kategoride aranan Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki PKK/YPG mensuplarının Suriye’den Irak’a geçeceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Dede'yi Suriye'de takibe alan MİT, grubun, Pençe-Şimşek operasyonunu gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için 19 Mayıs'ta Suriye’den ayrıldığını belirledi.

Suriye’den Irak'a geçişleri adım adım izlenen teröristlerin yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

Teröristler görüldükleri yerde etkisiz hale getiriliyor: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü
GÜNDEM
Teröristler görüldükleri yerde etkisiz hale getiriliyor: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

  • Zagros kod adlı Selahattin Dede'nin yanı sıra teröristlerden birinin Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, diğerinin İran uyruklu Dara Beritan kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Dördüncü teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terörist grubun, sivil yerleşim bölgelerinden ayrıldığı belirlenince gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda patlayıcı da infilak etti.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü

Çok sayıda silahlı eyleme katılmış

  • Selahattin Dede'nin 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve 2012-2015 yılları arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.
  • 2015-2020 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay gibi sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla eylemlere katıldığı tespit edilen teröristin, geçen yılın başında Kandil'e geçtiği tespit edildi.

PKK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:23
PKK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon görüntüleri paylaşıldı
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.
Abone Ol Google News
Kan bağışları azaldı

Kan bağışları azaldı

Koronavirüs geçiren ve aşı olanlar da bağışta bulunabilir.
Tam 5 bin taş çıktı!

Tam 5 bin taş çıktı!

​Safra kesesi değil adeta taş ocağı.
Bahçeli: Unutulmasın ki zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir

​Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Sokaklar göle döndü

Sokaklar göle döndü

Bu şehirde metrekareye 210 kilo yağış düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.