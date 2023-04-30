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MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda HDP İstanbul vekil adayının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. HDP'den vekil adayı olan Berfin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

18:44 . 30/04/2023 Pazar
AA
İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İstanbul 1. Bölge 16. sıra vekil adayı Burcu Ayyıldız, aynı partiden İstanbul 2. Bölge 18. sıra vekil adayı Berfin Polat ile Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmada, şüpheli Berfin Polat'ın Twitter hesabından 2009'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit edilmesi olayına karışan Devrimci Karargah Terör Örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya'nın etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümü 27 Nisan'da örgüt üyesini övücü mahiyette paylaşım yaptığı belirlendi.

İstanbul, İzmir ve Mersin'de şüphelilerin yakalanması için 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda HDP İstanbul 1. Bölge 16. sıra vekil adayı Ayyıldız ve Tümüklü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

HDP'den İstanbul 2. Bölge 18. sıradan vekil adayı Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.


Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. Zanlıların evlerinde, eklentileri ile örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


#HDP
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#Burcu Ayyıldız
#Berfin Polat
#Şahin Tümüklü
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