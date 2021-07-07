Gündem Evin içerisinde görünce kısa süreli şok geçirdiler
MUĞLA

Evin içerisinde görünce kısa süreli şok geçirdiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele ve eve yılan girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanları yakalayarak doğal ortamlarına bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Muğla haberleri: Bodrumda evin içerisinde yılan paniği
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanları yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve ile otele giren 2 yılan, doğal ortamına salındı.

Gölköy Mahallesi’ndeki bir otele yılan girdi. Oteldeki yılanı gören işletme yetkilileri, kendi imkanları ile yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Otele giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otel binası dışında yılanı yakaladı.

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İHA

İHA

Yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Hayvan, otluk ve sazlık alana girerek gözden kayboldu. Yine Geriş Mahallesi’nde de bir evin salonuna yılan girdi.

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Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu

Evin içerisinde yılanla karşılaşan ikamet sakinleri, kısa süreli şok geçirdi.

İhbar üzerine eve gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı evden alıp, doğal ortamına bıraktı.

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