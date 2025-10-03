Yeni Şafak
Muğla'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

3/10/2025, جمعہ
DHA
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu.

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.





