Meteoroloji’den kritik uyarı: 9 il için gece yarısından itibaren sağanak ve fırtına alarmı

21:392/10/2025, Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), batı bölgelerde etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışlar için kritik uyarıda bulundu. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı ile İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney-batı kesimlerinde sağanakların gece yarısından itibaren etkili olması bekleniyor. Özellikle Muğla’nın Fethiye, Marmaris, Dalaman, Ortaca, Ula ve Köyceğiz ilçelerinde yağışların şiddetli olacağı, metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği açıklandı. Kuvvetli rüzgarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

MGM’nin son hava durumu raporuna göre Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışlar gece yarısından itibaren etkisini artıracak. İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin bazı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı, Muğla’da ise şiddetli seviyeye ulaşacağı açıklandı. Yağışlarla birlikte fırtına, dolu ve hortum gibi olumsuzlukların görülebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşlara “dikkatli ve hazırlıklı olun” çağrısı yaptı.


Hangi iller etkilenecek?

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yağışların etkili olacağı iller şunlar:

Marmara Bölgesi: Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısı

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney ve batı ilçeleri

Yetkililer, sağanakların bölgesel olarak kuvvetli (21-60 kg/m²), yer yer ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olacağına dikkat çekti.

Muğla için özel uyarı

MGM, özellikle Muğla’nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Marmaris ve Ula ilçelerinde yağışların çok kuvvetli olacağını vurguladı. Bu bölgelerde sel, su baskını ve taşkın riski yüksek görülüyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli rüzgar ve hortum tehlikesi

Sağanak yağışlarla birlikte bölgede güneyli rüzgarların 40-60 km/saat, zaman zaman ise 70 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yanı sıra:

Sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Küçük çaplı dolu yağışı

Kıyı kesimlerinde hortum riski gibi olumsuzluklar bekleniyor.


Yağışlar ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre:

Başlangıç: 3 Ekim 2025, saat 01.00 (gece yarısı)

Bitiş: 3 Ekim 2025, saat 21.00

Uzmanlar, ani hava değişikliklerine karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını ve zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamalarını öneriyor.

Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul’un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

