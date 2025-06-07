Muhalefet uçurumun eşiğine geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerlerinde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıdıklarını vurguladı. AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramı’nı video mesajıyla kutlayan Erdoğan, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadisenin, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın dayanışmasının önemini hatırlattığını kaydetti.

ŞEHİRLERİMİZ UÇURUMUN EŞİĞİNDE

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sadece son iki haftada, ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığını, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye’yi yönetmeyi ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur.”

EZELİ VE EBEDİ KARDEŞLİĞİ PERÇİNLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin her bakımdan güvencesi olduğunun her geçen gün ortaya çıktığına dikkati çekti. Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarla Türkiye’yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufkun ancak kendilerinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Rusya-Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul’da yapılması bunun apaçık ispatıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız.

BU BAYRAMI DA BURUK GEÇİRİYORUZ

Bayramların her şeyden ve herkesten önce dünya bahçesinin çiçekleri olan çocukların bayramı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’in Gazze’de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı’na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükumetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan, Gazze’ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.”

TÜRKİYE YÜZYILI BARIŞIN YÜZYILI OLACAK

Kesilen kurbanların ve şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan niyaz eden Erdoğan şöyle devam etti: “Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük. Şunu, sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Türkiye Yüzyılı’nı, kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz.”

Bayramlaşma trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaparak bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, Selman ile görüşmesinde Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.







