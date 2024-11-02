Muhatap sadece İsrail değil ABD

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD seçim sonuçlarının İsrail politikasında bir değişikliğe sebep olmayacağını, ABD’nin tavrının net olduğunu ilginç bir örnekle dile getirerek Türkiye’nin karşısında sadece İsrail’in değil, muhatabın ABD olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. Fidan, AK Parti’nin Marmara Bölgesi milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkezi'nde buluştu. Fidan güncel gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdiği öğrenildi.





ABD'Lİ SENATÖRLE DURUMU ÖZETLEDİ

Milletvekillerinin yaklaşan ABD seçimlerinin İsrail’in ve ABD’nin Filistin politikasında bir değişiklik oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Fidan'ın, seçim sonuçlarının ABD’nin İsrail politikasında bir değişikliğe yol açmayacağını, ABD’nin tavrının net olduğu yanıtını verdiği öğrenildi. Fidan, ABD’li bir demokrat kadın senatörün, “Normalde çok kavgalar ederiz. Parlamentoda birbirimize sert davranırız. Burası dağılır gider ama biz Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşacağı tek konu İsrail’i yalnız bırakmamaktır” ifadeleri ile durumu özetledi. Fidan’ın ABD Başkanı Kamala Harris ya da Donald Trump da olsa Amerika’nın ana stratejisinin çok değişmeyeceği, bu yüzden sadece İsrail’in değil muhatabın ABD olarak görülmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.





BRICS ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ ARTIRACAK

Türkiye'nin BRICS üyeliğinin de konuşulduğu toplantıda önümüzdeki dönemde Türkiye’nin çok yönlü diplomasisini devam ettireceği, BRICS ile olan ilişkilerin bugüne kadar var olan uluslararası platformlardan ayrılma anlamında yorumlanmaması gerektiği vurgulandı. BRICS’in uluslararası siyasetteki çok yönlülüğü artıracak bir mekanizma olarak görüldüğü belirtildi. Görüşmede, parlamenter diplomasinin önümüzdeki süreçte daha yoğun işletilmesi konusu da masaya yatırıldı.



