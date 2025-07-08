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Muradiye'de yapılacak 140 konut için çalışmalara başlandı

Muradiye'de yapılacak 140 konut için çalışmalara başlandı

16:128/07/2025, Salı
IHA
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Muradiye'de yapılacak 140 konut için çalışmalara başlandı
Muradiye'de yapılacak 140 konut için çalışmalara başlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde konut ihtiyacını karşılayıp aynı zamanda sosyal yaşamı canlandırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak TOKİ konut projesi için çalışmalara start verildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede hayata geçirilecek 140 konut ve 5 iş yerinden oluşan projenin çalışmalarına başlandı. Modern ve güvenli yaşam alanları oluşturulmak üzere hayata geçirilen projeyle ilçedeki konut ihtiyacının karşılanması ve sosyal yaşam alanlarının canlandırılması hedefleniyor.


Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, proje alanında incelemelerde bulundu. Yapılacak konutların modern, güvenli ve yaşanılabilir yaşam alanları sunacağını belirten Türkmenoğlu, "Devletimiz her alanda olduğu gibi konut ihtiyacında da halkımızın yanında. Bu proje ile vatandaşlarımız modern yaşam alanlarına kavuşurken, ilçemiz ise gelişimini sürdürecek" dedi.




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