Murat Ongun afet yönetiminde sınıfta kalan İBB'yi aklamaya çalışırken rezil oldu: İlk ders sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın

Diğer paylaşımında da Başakşehir'de göle dönen caddeyi alıntılayan Ongun, burasının da 15 yıldır AK Parti'de olduğunu ve altyapı sorunu olduğunu ima ederek bir saatlik yağışlarda bile sular altında kaldığını iddia etti.

Ongun'un Başakşehir'i karalamaya yönelik yaptığı paylaşımı alıntılayan Ergüt, "Evet, Murat Ongun burası Başakşehir. Tabii siz, İsviçre’lerden fırsat bulup, Başakşehir’e hiç gelmediğiniz için gelişmeleri de göremiyorsunuz. Ancak burası İBB sorumluluk alanında olan bir nokta ve siz daha kendi yetki alanınızda olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bu görüntülere sebep olan, atık su giderlerinin temizlenmemiş olması. Merak etmeyin! Biz sizin için de çalıştık, sabahladık. Gelin, bir daha bu olayları yaşatmamak için önlem nasıl alınır, bir şehir nasıl örnek ve yeni nesil çalışmalarla yükseltilir İBB yönetimine ve ekibinize anlatalım." ifadelerini kullandı.