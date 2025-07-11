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Mutasyon ilaçları geri ödeme listesinde

Mutasyon ilaçları geri ödeme listesinde

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türkiye’de binlerce kistik fibrozis (KF) hastasını ve ailelerini ilgilendiren tarihi karar dün gece Resmî Gazete’de yayımlandı. Uzun süredir beklenen bazı yeni nesil kistik fibrozis ilaçları artık SGK geri ödeme listesinde.

Müjdeyi alan hasta aileleri büyük sevinç yaşarken, yıllardır bu sürecin öncüsü olan Kistik Fibrozis Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Görgün “Gerçekten çok mutluyuz, bu hislerin tarifi yok” dedi.

YAKLAŞIK 4 BİN HASTA VAR

Mutasyon ilaçlarının 2019’da kullanım onayı aldığını ifade eden Görgün, “Bu tedavinin Türkiye’de kullanılması için çalışmaya başladık. 2020’de ‘Kistik için Ses Ver’ kampanyasını başlattık. 2021’de ise artık dava açma yoluna gittik. Şu anda yaklaşık 700 hasta, mahkeme kararıyla bu ilaçları kullanıyor. Ama bu yöntem kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm değildi. Devlet güvencesi altına alınması şarttı. SGK başta olmak üzere üçlü bir bakanlık süreci yönetildi. Nihayet bu büyük emek meyvesini verdi. Cumhurbaşkanlığı’nın da bu sürece katkısı çok önemliydi” değerlendirmesi yaptı. Bu hastalıkla mücadele eden yaklaşık 4 bin hasta bulunduğunu belirten Görgün, tedavinin birçok hastada olumlu sonuç verdiğini, ilacı alan çocukların yaşam süresi ve kalitesinin arttığını ifade etti.




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