Mutasyona uğrayan meyve görenleri şaşırtıyor: "Aynı dalda elma ve şeftali gördük Allah'ın hikmeti"

Adıyaman’da bir meyve ağacında elma ve şeftalinin birlikte yetişme görenleri şaşırtıyor. Bilim insanlarının mutasyon olarak değerlendirdiği olayın herhangi bir ilaçlama olmadan gerçekleşmesi bahçe sahibi Mahmut Toprak'ı şoke etti.

İHA

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak’a ait bahçede inanılması güç bir tabiat olayı yaşandı. Aşılama olmaksızın şeftali ağacında elma ve şeftali aynı sürgünde aynı anda yetişti. Şeftali ağacında aşılama olmadan elma yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı.

"ALLAH'IN HİKMETİ DİYORUZ"

Ortaya çıkan bu durumu “Allah’ın hikmeti” olarak değerlendiren Mahmut Toprak, “Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında bir şeftali bir de elma var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Bu da Allah’ın bir hikmetidir” dedi.

İHA

MUTASYON GÖRÜLÜYOR

Durumun alışılagelmiş bir durum olmadığını söyleyen Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Uzmanı Gani Bereket ”Hem şeftali hem elma Rosaceae (gülgiller) familyasından. Ancak türler farklı olduğu için aynı anda aynı dalda aynı sürgünde farklı meyvelerin bir arada oluşması bu türler açısından çok ilginç ve çok enteresandır. Bu meyvelerin görsellerini Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümündeki hocalarımıza gönderdik. Onlarında yorumlarını aldık. Büyük bir ihtimalle bir mutasyon görülüyor. Zaman zaman sert kabuklularda, sert çekirdeklilerde ve yumuşak çekirdeklilerin birbirleriyle aynı ağaçta görüntülerini görebiliyoruz." diye konuştu.

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