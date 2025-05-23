Namık Tan isyan etti

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adını sürekli gündemde tutmaya çalışan CHP’nin Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, istifadan döndü. Tan’ın geçtiğimiz hafta MYK Üyelerine, “Dış politikada Suriye, Kıbrıs, Filistin ve diğer coğrafyalar ile ilgili okumalar ve açılımlar sağlam değil. Beni dinlemeyecekseniz benim bu görevi yapmam doğru değil. Yönetim dış politikalarda doğru okumalar yapamıyor” diyerek milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmek istediği öğrenildi. Gelişme üzerine Genel Başkan Özgür Özel, devreye girerek Namık Tan ile görüştü. Kendisine daha fazla yetki sözü vererek istifanın önüne geçti. Böylelikle Tan bundan sonra dış politikada tam yetkili oldu.