Gündem Numan Kurtulmuştan Konyada silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
KONYA

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuştan Konyada silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Karatay ilçesinde bulunan taziye evinde Dedeoğulları ailesinin yakınlarına baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Kurtulmuş, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Göstermiş olduğu büyük sabır ve metanet dolayısıyla aile hakikaten her türlü şükrana, her türlü övgüye layık bir tavır içerisindedir. Bir Müslüman insana yakışır tavır içerisinde, sükunetle bu olayı karşılıyorlar. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acıdır. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve inşallah suçlu ya da suçlular kimlerse, en ufak bir detayı kaçırmadan, en ufak bir detay unutulmadan ilk andan itibaren hem Cumhuriyet Savcılığımız hem Emniyet teşkilatımız bu işin üzerinde yoğunlukla çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde fail ya da varsa arkasında başka birileri, bunların hepsi yakalanacaktır diye ümit ediyoruz."

AA

Olayın aydınlatılması için titiz çalışma yürütüldüğünün altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim; böyle bir büyük acıdan hiç kimse siyaset çıkarmaya kalkmasın. Bu meselenin arkasında Kürt-Türk meselesi ya da etnik çatışmalar yoktur. Maalesef çok vahşice yapılmış, önceden tasarlanıp tasarlanmadığını bilmiyoruz ama sonuçta vahşice yapılmış, insanlık dışı bir katliamla karşı karşıyayız. Bunu yapan insan dahi olamaz. Bizim ülkemizde asırlardır biz farklı etnik yapılardan insanlar, kardeşçe, akraba olarak, eş olarak, komşu olarak birlikte yaşıyoruz. Hatta o kadar ki bu aile, bildiğiniz gibi Dedeoğulları ailesi Kars kökenlidir. Buraya Kars'tan gelmişler. 7 tane canlarını burada kaybetmişler. Konya'yı o kadar çok benimsemişler ki evlatlarını burada defnettiler. Yani artık buralı olmuşlar. Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır."

AA

"Kıyamete kadar Türkler-Kürtler omuz omuza yaşayacağız"

Kurtulmuş, kötü niyetlerle ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Buradan asla kimse bir çatışma, bir gerilim, bir provokasyon çıkarmaya kalkmasın. Bugün cenaze töreni boyunca da bütün cenazeye katılanlar büyük bir sağduyuyla, edeple, saygıyla, Müslümanlık geleneklerine uygun bir şekilde cenazeyi ilk andan itibaren getirdiler ve defin sonuna kadar da böyle oldu. Bazı karanlık çevreler, her işten siyaset üretmeye kalkan çevreler, bu işin içerisinden birtakım gerilimler, birtakım etnik çatışmalar falan çıkarmaya çalışır. Bu sağduyuyu sonuna kadar koruyacağız.

Bu memleketteki hiçbir vatandaşımızın bir diğerinden zerre miskal ne üstünlüğü ne de aşağı olması söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, hayat tarzı ne olursa olsun herkes eşit ve özgür yurttaştır. Milletimiz, sonuna kadar bu duygulara sahip çıkıyor. Kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozmadı, bozamayacak ve inşallah kıyamete kadar bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, Türkler-Kürtler hep beraber bu ülkede omuz omuza yaşayacağız."

Aileye metanetleri dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Konya'nın da Türkiye'nin de huzurunu hiç kimsenin bozamayacağını vurguladı.

Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi
GÜNDEM
Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi

İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki katliama ilişkin konuştu: Olay bir husumetin devamı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki katliama ilişkin konuştu: Olay bir husumetin devamı
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.