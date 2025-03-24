O talimat verdi elemanlar yaptı

Yazıda, çıkar amaçlı suç örgütü liderinin örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olmakla birlikte, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak, ihale verilecek şirketlerin tespit edildiği belirten yazıda, tahsildar olan kişinin doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

TEMELİ BEYLÜKDÜZÜ’NDE ATTI

İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini Murat Ongun’un yaptığı yapıda Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği, naylon fatura kesildiği vurgulandı. Yazıda, “İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün temellerinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemlerinde atıldığı, o dönemden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB Başkanı olduktan sonra İBB’nin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği, yönetici niteliğindeki şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

DOLANDIRICILIK SUÇU İŞLENDİ

Belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının, İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yaptığı anlatılan yazıda, “İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı olarak ele geçirildiği, bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları” tespiti yer aldı. Yazıda, dosyadaki vergi denetim ile MASAK raporlarına göre 2021 ile 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı anlatılarak, “Hiyerarşik yapı içerisinde sürekli olarak ‘kamu kurumu zararına dolandırıcılık’ suçunun işlendiği tespit edilmiştir” denildi.

ÖRGÜT KASALARI DEVREDE

Yazıda, “Muvazaalı sözleşme ve hizmet alımları neticesinde örgüt mensubu kişilerin yetkilisi olduğu şirketlere aktarılan para, örgüt mensuplarının yanlarında çalışan kişilere veya yakınlarına şirket kurmak, bu şirketlerden sahte fatura almak suretiyle paraların alt şirketlere aktarıldığı” bilgisine yer verildi. Yazıda, bu alt şirketlerin de kendi aralarında sahte faturalar keserek dolaştırdığı paranın nakit olarak çekilip, örgütün tahsildarlarına elden verildiği aktarıldı.

Görevden uzaklaştırıldı

Tutuklama sonrası İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. İBB Meclisi 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te toplanarak başkan vekilini seçecek.

İşte örgüt yapısı

DELİLLERİ KARARTTI : Soruşturma dosyasında önemli tespitler de yer aldı. Buna göre örgüt lideri İmamoğlu, şahsi cep telefonu yerine danışmanına ait ve İBB üzerine kayıtlı bir telefonu polise teslim etti. İmamoğlu’nun bu tavrı polisin bilgilere ulaşmasını ve delilleri karatması olarak değerlendirildi.

PROFESYONELCE KAÇTILAR : İlk dalga operasyonunda kaçan 9 kişinin oldukça profesyonel bir yöntemle kaçtıkları ve yardım aldıkları belirlendi.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ : Daha önce CHP İstanbul İl Binası alım sürecinden haberinin olmadığını açıklayan İmamoğlu’nun, yapılan araştırmada para sayma görüntülerindeki süreci bizzat yönettiği belirlendi. Para sayma görüntüleri ve diğer yolsuzluk dosyaları tek soruşturmada birleştirildi.

BİR LİDER , 4 YÖNETİCİ: Suç işlemek amacıyla İmamoğlu tarafından kurulan örgütün yapısı da dosyaya girdi. Tespitlere göre örgütteki yapılanma şöyle:

Örgüt Lideri – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Örgüt Yöneticisi – Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun

Örgüt Yöneticisi – İBB Spor Kulübü Genel Müdürü Fatih Keleş

Örgüt Yöneticisi – İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız

Örgüt Yöneticisi - İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz

Örgüt Kasası – Adem Soytekin (Fatih Keleş ile bağlantılı)

Örgüt Kasası – Ali Nuhoğlu (Fatih Keleş ile bağlantılı)

Örgüt Kasası – Hüseyin Köksal (Murat Ongun ile bağlantılı)

Örgüt Kasası – Emrah Bağdatlı (Murat Ongun ile bağlantılı)

Örgüt Üyesi - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık



