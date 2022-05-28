Gündem Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana İBB kucak açtı CHP ve HDPli vekiller yalnız bırakmadı
İSTANBUL

Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a İBB kucak açtı: CHP ve HDP'li vekiller yalnız bırakmadı

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda sahne aldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana İBB kucak açtı: CHP ve HDPli vekiller yalnız bırakmadı
​Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a İBB kucak açtı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda organize ettiği konserde sahne aldı.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER YALNIZ BIRAKMADI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.


İBB TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Aynur Doğan konserinin yapılacağı bilgisi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Buna rağmen İBB yönetimi herhangi bir geri adım atmayarak konserin belirtilen tarihte gerçekleştirilmesini sağladı.

Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı
OYNAT 00:35
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda sahne aldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.

Öte yandan ise, Aynur Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Derince ilçesinde gerçekleştireceği konser, belediye tarafından iptal edilmişti.

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