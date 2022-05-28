Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a İBB kucak açtı: CHP ve HDP'li vekiller yalnız bırakmadı

Dünya

Erdoğan Bakü’den dünyaya net mesaj verdi: Kimseye verecek tek karış toprağımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da katıldığı TEKNOFEST’te konuştu: Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı için verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, büyük bir milletin evlatlarıyız.