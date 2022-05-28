Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a İBB kucak açtı: CHP ve HDP'li vekiller yalnız bırakmadı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda organize ettiği konserde sahne aldı.
CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER YALNIZ BIRAKMADI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.
İBB TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI
Aynur Doğan konserinin yapılacağı bilgisi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Buna rağmen İBB yönetimi herhangi bir geri adım atmayarak konserin belirtilen tarihte gerçekleştirilmesini sağladı.
Öte yandan ise, Aynur Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Derince ilçesinde gerçekleştireceği konser, belediye tarafından iptal edilmişti.