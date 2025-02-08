Ön seçim hesapları

CHP’de cumhurbaşkanı adayının erkenden belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutumunu muhafaza ettiğini dün de gösterdi. Yavaş, başkanlık konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, partisinde “Aday kim olacak” tartışmasının bilerek çıkarıldığını iddia etti. “Beş yıl boyunca ‘Aday kim olacak’ tartışması oldu” diyen Yavaş, adaylık tartışmasının gündemde önceliği olmadığını belirterek, öncelikli gündemlerinin belli olduğunu ve bunun dışındaki tartışmalara izin vermemeleri gerektiğini söyledi. Yavaş, toplantıda buna ilişkin soruları da cevaplamadı. “CHP'nin aday ilan edip tartışmanın önüne geçme amacı olduğu da söyleniyor. Bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya Yavaş, “Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız” yanıtını verdi.