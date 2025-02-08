Ön seçim hesapları

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimle ilgili CHP içinde tahminler havada uçuşuyor. İmamoğlu’nun aday olacağı, karşısına ancak Yavaş’ın rakip çıkabileceği konuşuluyor. Parti teşkilatının çoğunun İmamoğlu’nu desteklediği, fark yiyeceğini anlarsa Yavaş’ın aday olmayacağı belirtiliyor.
2023’teki seçim sürecinin aksine CHP gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını erkenden açıklamaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarın, partinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için bir araya gelecek. Söz konusu zirveden önce parti içinde ön seçim sonuçlarına ilişkin tahminler havada uçuşuyor.
1 MİLYON OY KULLANILIR
Partinin cumhurbaşkanı adayını, ön seçimde CHP üyeleri belirleyecek. CHP’nin Yargıtay kayıtlarına göre 1 milyon 531 bin 944 üyesi bulunuyor. Başlatılan yeni kayıt kampanyası ile sayının 2 milyona yaklaşacağı, ancak bu üyelerden yarısının kurulması planlanan sandığa gideceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL BELİRLEYİCİ
Ön seçimde İmamoğlu’nun aday olacağı ve karşısına rakip çıkarsa, sadece Yavaş’ın aday olabileceği belirtiliyor. Türkiye genelinde İç Anadolu Bölgesi hariç, CHP örgütlerinin çoğunun İmamoğlu’ndan yana olduğu kaydediliyor. Yavaş’ın adaylığı halinde İstanbul’daki 300 bini aşkın üyenin oyunun belirleyici olacağı, Ankara ve İzmir’in de etkili olacağı konuşuluyor. Bu çerçevede İmamoğlu’na yüksek şans tanınıyor.
FARKI GÖRÜRSE ADAY OLMAZ
Bu simülasyona göre İmamoğlu’nun açık ara seçimleri kazanması öngörülüyor. Yavaş’ın ön seçim öncesinde olası bir yarışta fark yiyeceğini anlaması halinde aday olmak istemeyeceği belirtiliyor. Yavaş aday olmazsa İmamoğlu’nun tek ön seçime gireceği değerlendiriliyor.
Aday açıklamaya hâlâ mesafeli
- CHP’de cumhurbaşkanı adayının erkenden belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutumunu muhafaza ettiğini dün de gösterdi. Yavaş, başkanlık konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, partisinde “Aday kim olacak” tartışmasının bilerek çıkarıldığını iddia etti. “Beş yıl boyunca ‘Aday kim olacak’ tartışması oldu” diyen Yavaş, adaylık tartışmasının gündemde önceliği olmadığını belirterek, öncelikli gündemlerinin belli olduğunu ve bunun dışındaki tartışmalara izin vermemeleri gerektiğini söyledi. Yavaş, toplantıda buna ilişkin soruları da cevaplamadı. “CHP'nin aday ilan edip tartışmanın önüne geçme amacı olduğu da söyleniyor. Bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya Yavaş, “Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız” yanıtını verdi.