On yedi yaşındaki inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi: Firma sahibine 'ihmal' gözaltısı Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği koşullarını sağlamadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi 31 Mayıs 2021, 17:36 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2021, 17:45 İHA