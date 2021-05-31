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MUĞLA

On yedi yaşındaki inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi: Firma sahibine 'ihmal' gözaltısı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği koşullarını sağlamadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
On yedi yaşındaki inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi: Firma sahibine ihmal gözaltısı
Muhammed Karancı

Olay, Marmaris ilçesi kırsal Gökbel Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Muhammed Karancı, çalışmakta olduğu inşaatta dengesini kaybederek önce havuz üzerindeki beton zemine, sonra da havuza düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Genç, ihbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kamera kayıtları incelendi

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından görgü tanıkları dinlendi, olay yerini gören kamera kayıtları incelendi. Talihsiz gencin dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.

Villa inşaatı mühürlendi


Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında villa inşaatı mühürlenerek çalışmalar durduruldu. Soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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