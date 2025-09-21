Yeni Şafak
Orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı

17:4021/09/2025, Pazar
IHA
Şahıs hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan adli işlem başlatıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte asılsız paylaşımlar yaptığı belirlenen T.Ö (33), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma asayiş ekipleri tarafından takibe alındı.


Şüpheli bugün Yaylakonak Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıs hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan adli işlem başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




