Orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı

Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte asılsız paylaşımlar yaptığı belirlenen T.Ö (33), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma asayiş ekipleri tarafından takibe alındı.