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İSTANBUL

Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı: Herkesi fidan bağışına davet ediyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkat çekerek fidan dikme çağrısı yaptı. Kabaktepe yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Osman Nuri Kabaktepeden orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı: Herkesi fidan bağışına davet ediyorum​
Osman Nuri Kabaktepe

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anlamlı çağrı geldi. İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerini fidan bağışı yapmaya davet eden Kabaktepe, "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." dedi.

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum."

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