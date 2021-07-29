Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı: Herkesi fidan bağışına davet ediyorum

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anlamlı çağrı geldi. İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerini fidan bağışı yapmaya davet eden Kabaktepe, "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." dedi.
Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum."
Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanya başlatan Başakşehir Belediye Başkanımız @yasinkartoglu'nu tebrik ederim.👏🏻
İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum.🌲 https://t.co/GlUYfXBOqo
Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanya başlatan Başakşehir Belediye Başkanımız @yasinkartoglu'nu tebrik ederim.👏🏻