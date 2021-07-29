Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı: Herkesi fidan bağışına davet ediyorum

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anlamlı çağrı geldi. İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerini fidan bağışı yapmaya davet eden Kabaktepe, "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." dedi.

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum."

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Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanya başlatan Başakşehir Belediye Başkanımız @yasinkartoglu'nu tebrik ederim.👏🏻



İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum.🌲 https://t.co/GlUYfXBOqo — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) July 29, 2021

OYNAT 00:51 Manavgat'taki yangında mahallesi küle dönen vatandaş: Yapanın iki gözü kör olsun! Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden, Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere beddualar etti. Öztürk, “Yapanın iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin” dedi. BiP'te paylaş

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