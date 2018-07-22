Gündem Otobüs yangını 6 kilometre araç kuyruğuna neden oldu
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Son dakika... Otobüs yangını İstanbul'a gidişi durdurdu

Otobüs yangını 6 kilometre araç kuyruğuna neden oldu

Gebze'deki otobüs yangını İstanbul yönünde 6 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu. Otobüste yolcu olmaması faciayı önlerken, alev alev yanan araç küle döndü.

Haber Merkezi IHA
Yanan otobüsteki yangını söndürme çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Yanan otobüsteki yangını söndürme çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda seyir halindeki bir otobüs alev alıp küle döndü. Otobüste yolcu olmaması faciayı önlerken, otoyolun İstanbul istikametinde yakalaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yusuf Çolak (50) idaresindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsünün, Balıkesir’den İstanbul’a giderken, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Karsak gişeleri yakınlarında motor kısmında yangın çıktı. Yanında sadece bir kişi bulunan şoför, yangını fark ederek, aracı emniyet şeridine çekti. Şoför ve yanındaki şahıs otobüsten hemen inerek yangına müdahale etmeye çalışsa da, alevler otobüsü sardı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri otobüs yangınına müdahale ederek kontrol altına alırken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüs yangını sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunun İstanbul istikametinde trafik durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında otoyolda yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından otoyolun 2 şeridi trafiğe açıldı.

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