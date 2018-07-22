Otobüs yangını 6 kilometre araç kuyruğuna neden oldu

Teknoloji

4 yaşındaki Sophie'nin Volvo kamyon testi şaşkına çevirdi

Volvo’nun FMX model kamyonu görülmemiş bir sağlamlık testi ile karşı karşıya kaldı. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun uzaktan kumanda ile yönettiği kamyonun başına gelen akıl almaz şeyler, görenleri resmen şaşkına çevirdi. Test süresince takla dahi atan kamyonun ise parkuru bu denli sağlam bitirmesine ise kimse inanamadı. İşte 4 yaşındaki Sophie’nin uzaktan kumanda ile yönettiği Volvo FMX model kamyonun başına gelenler ve son durumu.