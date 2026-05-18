Otobüse inşaat demiri saplandı!

04:0018/05/2026, Pazartesi
İETT otobüsünün altını delerek içeri giren demir, otobüste oturan bir kadın yolcunun ayağına saplandı.
Fatih’te İETT otobüsü, seyir halinde iken yol kenarında bulunan inşaat demirlerine temas etti. Bu sırada demirlerden biri otobüsün altını delerek yolcu bölümüne girdi. Demirin isabet ettiği kadın yolcu ayağından yaralandı.

İstanbul Fatih’te yol kenarına bırakılan inşaat demirleri faciaya neden oluyordu. Seyir halindeki İETT otobüsünün altını delerek içeri giren demir, otobüste oturan bir kadın yolcunun ayağına saplandı. Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolda sağ şeritten ilerlemeye çalıştığı sırada yol kenarında bulunan inşaat demirlerine temas etti. Bu sırada demirlerden biri otobüsün altını delerek yolcu bölümüne girdi. Demirin isabet ettiği kadın yolcu ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüse saplanan demir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatih Belediyesi’nden yapılan açıklamada, demirlerin yol kenarına bir inşaat firması tarafından bırakıldığı, olay sonrası zabıta ekiplerince kaldırıldığı belirtildi. Müteahhit firmaya Kabahatler Kanunu kapsamında kamu düzenini ve yaya güvenliğini tehlikeye atmak gerekçesiyle 190 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.



