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Otomobil bagajından çalıntı inek çıktı

Denizli'de otomobilin bagajından çalıntı inek çıktı, yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Bagajdan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Denizli'de çaldıkları ineği otomobil bagajında kaçıran 4 kişi yakalandı.
Denizli'de çaldıkları ineği otomobil bagajında kaçıran 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 4 küçükbaş, Çivril ilçesi Akdağ Mahallesi'nde 1 büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirtilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Acıpayam ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmada şüphelilerin kullandığı 20 D 1454 plakalı otomobilin Çivril'de olduğu tespit edildi.

Bagajdan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Takibe alınan otomobili Işıklı Mahallesi'nde durduran ekipler, aralık bırakılan ve havalandırma amaçlı boru bağlanan bagajın içinde çalıntı inek bulunduğunu fark etti.

Gözaltına alınan A.A. (56), İ.Y. (21) ve S.G. (34) tutuklandı, S.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bagajdan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

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