Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu 16 Şubat günü Antakya-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.